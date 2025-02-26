В 2024 году были популярными открытые книжные полки, заполнены, кроме литературы, еще и личностными вещами вроде фотографий, декора и тому подобное. Воплощение этого тренда можно увидеть и в домашнем офисе британской королевской четы. Дизайнеры нашли альтернативу книжным полкам на 2025 год в доме оскароносного "Форреста Гампа", передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Уникальная техника хранения в доме Тома Хэнкса

Том Хэнкс экспериментирует с противоречивой системой хранения. В то время, как большинство людей украшают полки на кухнях или в гостиных, актер создал музыкальный уголок, заполненный невероятной коллекцией пластинок и инструментов.

В том же духе, что и тренд "богатство на полках", открытые полки Тома выставляют напоказ предметы, отражающие личность владельца. Люди любят демонстрировать свою индивидуальность через книги, но пластинки тоже могут рассказать многое. Если вы любите музыку, идея Тома по хранению может быть именно тем, что вдохнет жизнь в уголок вашей комнаты.

Особый уголок Тома Хэнкса: смотрите фото

Открытые полки полностью меняют атмосферу комнаты – пространство визуально увеличивается, становится ярче.

Некоторые дизайнеры считают открытые полки слишком тяжелыми в обслуживании. Однако при должном уходе можно смело последовать примеру Тома не опасаясь беспорядка или накопления пыли.

Некоторые люди беспокоятся о пыли, но это, на самом деле, дело привычки. Если вам нравится организованное, продуманное пространство, открытые полки – это настоящий прорыв,

– говорит риэлтор Эрик Брамлетт.