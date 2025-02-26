У 2024 році були популярними відкриті книжкові полиці, заповнені, окрім літератури, ще й особистістними речами на кшталт фотографій, декору тощо. Втілення цього тренду можна побачити і в домашньому офісі британського королівського подружжя. Дизайнери знайшли альтернативу книжковим полицям на 2025 рік у будинку оскароносного "Форреста Ґампа", передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Унікальна техніка зберігання в оселі Тома Генкса

Том Генкс експериментує із суперечливою системою зберігання. У той час, як більшість людей прикрашають полиці на кухнях чи у вітальнях, актор створив музичний куточок, заповнений неймовірною колекцією платівок і інструментів.

У тому ж дусі, що й тренд "багатство на полицях", відкриті полиці Тома виставляють напоказ предмети, що відображають особистість власника. Люди люблять демонструвати свою індивідуальність через книги, але платівки теж можуть розповісти багато. Якщо ви любите музику, ідея Тома щодо зберігання може бути саме тим, що вдихне життя у куточок вашої кімнати.

Особливий куточок Тома Генкса: дивіться фото

Відкриті полиці повністю змінюють атмосферу кімнати – простір візуально збільшується, стає яскравішим.

Деякі дизайнери вважають відкриті полиці занадто важкими в обслуговуванні. Однак за належного догляду можна сміливо наслідувати приклад Тома не пообоючись безладу чи накопичення пилу.

Деякі люди турбуються про пил, але це, насправді, справа звички. Якщо вам подобається організований, продуманий простір, відкриті полиці – це справжній прорив,

– каже ріелтор Ерік Брамлетт.