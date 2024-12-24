Відтак, акторка Енн Гетевей продумано розмістила меблі в кімнаті, забезпечивши зручність для спілкування з гостями. Про це пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

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Вітальня Енн Гетевей

Акторка серіалу "Диявол носить Прада" та її чоловік, дизайнер ювелірних виробів Адам Шульман, облаштували вітальню у своїй резиденції в стилі шале в Каліфорнії. Це втілення методу "розмовного сидіння", який, за словами провідних дизайнерів, є ідеальним прикладом того, як максимізувати план приміщення.

Ікона дизайну Ніна Кемпбелл є прихильницею того, що вона називає "сидіннями для розмови". По суті, це планування вітальні повністю розроблене з урахуванням розташування місць для сидіння, що найкраще демонструє простір в оселі Гетевей.

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"Наприклад, при проєктуванні вітальні з традиційним каміном це буде центральна точка. Тоді ви можете поставити диван збоку, а пару крісел навпроти. Крім того, ви можете розташувати диван так, щоб він був обличчям до каміна та стільців з обох боків", – каже Кемпбелл.

Завжди добре позбутися симетрії кімнати та додати додатковий вимір за допомогою невідповідних меблів, колірних схем, форм і стилів, щоб зробити простір більш спокійним і спонукати до розмови.

Додамо, що у виданні пишуть, що вітальня Енн Гетевей – творіння Памели Шамширі, співзасновниці студії Shamshiri у Лос-Анджелесі. Дизайнерська фірма вперше поділилася кімнатою в 2019 році, але якщо ми подивимося зараз, то планування буде настільки ж вражаючим.