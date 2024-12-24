Традиційний підхід актриси до різдвяного декору легко повторити та надати будь-якому простору комфортного і витонченого вигляду, кажуть дизайнери, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Святковий куточок у будинку Еністон

Дизайнерам дуже сподобалося те, як Еністон розташувала свої панчохи біля дров. Тепло вогню чудово доповнює м’якість панчіх, створюючи єдиний затишний простір у вітальні.

Крім того, її ялинка додає кімнаті блиску та розкішної зелені завдяки об’ємним гілкам, іскристим білим вогникам і багатокольоровим прикрасам. І, найголовніше, цей простір є чудовим прикладом того, як різноманітні текстури можуть зробити кімнату візуально привабливою.

Класичні різдвяні декорації, як у Еністон, здатні пережити інтер’єрні тренди і мати однаково чудовий вигляд кожного грудня.

Цьогоріч ми побачимо багато золотих, металевих та глибоких насичених кольорів — дуже розкішний, але традиційний підхід до святкового декору з виразними елементами, розкиданими по всьому простору. Золото ідеально поєднується з темними і насиченими відтінками, такими як гранат, бірюзовий, сливовий і зелені. Усі ці кольори разом створюють позачасову та ностальгічну палітру. Ці відтінки запрошують тепло та елегантність у кімнату, викликаючи почуття ностальгії за різдвяними святами минулих років,

– каже дизайнерка Елізабет Маршалл.

Основною частиною класичного різдвяного оформлення є, звісно, ялинка! Незалежно від того, чи вибираєте ви справжню, чи штучну ялинку, головне – знайти ідеальну ялинку, яка підходить до вашого простору і створює відчуття величі.

Справжня класична ялинка вирізняється своїми прикрасами, тому ретельно обирайте кулі та прикраси, що несуть у собі сенс і елегантність. Скляні кулі, насичені червоними, зеленими та золотими відтінками, є синонімом класичного Різдва, в парі з традиційною зіркою або елегантним янголом на верхівці ялинки.