Однак у всіх підхід до прикрашання ялинки відрізняється. Співачка Селін Діон доволі стримано та чарівно "вбрала" ялинку, пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

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Селін Діон прикрасила новорічну ялинку

Фото Селін Діон на її сторінці в Іnstagram показує, що її ялинка – це свято білого та срібного. Деревце вкрите білими вогниками на тонкому сріблястому дроті, який каскадом спадає по поверхні ялинки.

Невелика кількість білих та сріблястих прикрас розвішані по всьому дереву. Зауважимо, що всі кульки різних розмірів, що створює гарний візуальний ефект.

Багатошарова квітуча квітка привносить дереву елегантність, хоча для багатьох це може видатися незвичним елементом декору. Хвилі сріблястого та сірого тюлю хвилясто розгортаються внизу. Це просто, але елегантно.

Завдяки простому стилю декорування свіжі зелені гілки виділяються своєю природною красою.