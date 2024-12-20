Тому хочеться прикрасити цю зону продуманими та святковими різдвяними декораціями. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Подарунки при вході в будинок

Елегантно впорядковані стоси загорнутих подарунків сприяють створенню святкової атмосфери та підвищують естетичну привабливість входу в будинок.

Розмістіть подарунки в передпокої на лавці або стільці, на підлозі, на сходах або під ялинкою, щоб створити теплу і затишну сезонну атмосферу. Крім того, не обов'язково, щоб подарунки були справжніми – можна просто загорнути святково порожні картонні коробки.



Поставте подарунки біля входу в будинок / Фото Marie Flanigan Interiors

Новорічна ялинка

Немає більш привабливого способу зустріти гостей, ніж красиво прикрашена різдвяна ялинка.

Хоча різдвяні ялинки зазвичай ставлять у вітальні, її встановлення в передпокої може створити по-справжньому чарівну атмосферу. Вона слугує чудовим сюрпризом для гостей, коли вони приходять, і не потребує надмірних прикрас – достатньо лише повісити кілька мерехтливих білих вогників навколо гілок, щоб створити елегантну і стриману естетику, каже фахівець Сью Джонс.

Дрібнички, щоб прикрасити столик

Простий спосіб зробити ваш передпокій більш різдвяним – це прикрасити ваш консольний столик дрібничками. У поєднанні з конічними свічками та набором різдвяних мікроялинок ви отримаєте стильний і гарний образ. Крім цього можна поставити вазу з гілочками хвої.

Прикрашені дверні прорізи

Гірлянди ефектно підкреслюють святкову атмосферу будь-якого приміщення. Розміщення гірлянд навколо дверних прорізів створює візуально вражаючий вигляд. Хоча традиційно гірлянди обмотують навколо поручнів, дизайнери також рекомендують елегантно драпірувати їх навколо дверної рами.



Прикрасьте дверні прорізи розкішною гірляндою/ Фото Future

Врахуйте асиметричність

Якщо ж ви не хочете декорувати повністю дверну раму, то створіть асиметричний вигляд, повісивши її лише з одного боку. Такий мінімалістичний вигляд буде не менш вишуканим.



Асиметрично прикрашена дверна рама / Фото The White Company