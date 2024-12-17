Безумовно, господарі будинків чи квартир прагнуть поєднати як моду, так і стиль у своєму помешканні. Тому розібратися із тим, що в дизайні інтер'єрів відходить у минуле, – це вже половина шляху до створення сучасного вигляду у своїй оселі. 24 Канал розповість про головні антитренди в дизайні інтер'єру у 2025 році.

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Тренди у дизайні інтер'єру, що вийдуть з моди у 2025 році

Передбачити щось наперед дуже важко, однак дизайнери вже почали підбивати підсумки цього року та думати про те, які зміни в тенденціях інтер'єру варто чекати в наступному. Фахівці розповіли про те, від чого варто позбутися у 2025 році, аби не потрапити в "пастку" несмаку.

Мінімалістичні схеми

Одним із застарілих трендів у дизайні інтер'єру дизайнери називають мінімалістичні схеми. Можливо, вас здивує той факт, що тривала панівна тенденція мінімалізму поступово відходить в минуле. Проте господарі будинків чи квартир хочуть бачити більше яскравості, текстури, індивідуальності та кольору у своїх оселях.

Вважаю, що тенденція робити будинки мінімалістичними, лише з кольорами білого та бежевого в поєднанні з волоським горіхом, нарешті покидає нас. Ми будемо прагнути до більш барвистих і максималістських будинків,

– розповіла експертка із дизайну інтер'єру Жозефіна Дю Ріц.

Фахівець радить "вписувати" у свій простір більше кольору та красивих антикварних меблів, оскільки це створює цікавіший простір, який буде відчуватися більш персоналізованим.

Таку думку поділяє і дизайнерка інтер'єру Марта Франко вказуючи, що пора залишити мінімалізм в минулому. До того ж вона вважає, що цей стиль надто "холодний і непридатний для сімейного життя".



Мінімалізм в інтерʼєрі відходить в минуле / Фото Unsplash (Spencer)

Гострі кути та різкі лінії

У 2025 році варто зосередитися на створенні теплих і затишних житлових просторів. В дизайні інтер'єру важливо відмовитися від гострих кутів і різких ліній. Дизайнери стверджують, що наступна тенденція віддаватиме перевагу м'яким вигинам і формам, які сприяють відчуттю спокою. Зрештою, мета полягає в тому, щоб створити середовище, в якому пріоритетними будуть затишок і комфорт.



Краще обирати меблі з плавними лініями / Фото Kindly

Відкриті планування

Відкрите планування має багато переваг, особливо з точки зору просторої атмосфери, яку воно створює. Однак важливо визнати, що з таким плануванням пов'язані й певні труднощі, наприклад, багато хто стикається з пошуком стильних меблів, які б ефективно розмежовували окремі зони в просторі.

Звідси випливає важливе міркування: не слід забувати про необхідність чітко окреслених просторів. Таким чином, може бути розумним рішенням переглянути традиційну концепцію відкритих просторів.

Акценті стіни

Дизайнери неодноразово переглядали цю тенденцію, але врешті-решт вирішили відмовитися від неї.

Ми відходимо від акцентних стін і приймаємо ідею пофарбувати всю кімнату,

– сказала дизайнерка інтер'єру Тея Блох-Ніл.

Повністю біла кухня

"Білосніжні" кухні були популярними протягом останнього десятиліття. Однак останні спостереження дизайнерів вказують на помітний зсув у бік використання ширшої палітри кольорів у кухонному дизайні.

На думку експертів, ера виключно білих кухонь відходить у минуле, і все більше власників будинків висловлюють бажання використовувати більше кольорів в цьому просторі.



Тенденція білих кухонь зникне у 2025 році / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Чого не хочуть бачить дизайнери в будинках у наступному році



Промислова естетика

Фахівці з дизайну інтер'єру очікують зниження популярності індустріальної естетики, що характеризується відкритими трубами, яка часто створює холодну і безлику атмосферу, особливо в житлових приміщеннях.

Натомість зростає тенденція до використання текстурних елементів, теплих кольорових палітр та органічних матеріалів, які сприяють зв'язку з природою.



Промислова естетика – те, що краще лишити в минулому / Фото Shutterstock

"Темний" максималізм

У наступному році очікується спад популярності "темного" максималізму – стилю дизайну, що характеризується акцентом на темних кольорах і багатих текстурах для створення примхливої атмосфери. Переважання темних тонів і надмірних орнаментів може сприяти виникненню відчуття хаосу і перевантаженості.

Проте доцільно взяти до уваги скандинавський мінімалізм, який гармонійно поєднує сміливість зі світлими, повітряними відтінками.



Прогнозується, що "темний" максималізм не буде в моді у 2025 році / Фото Mister Mister

Не "наступіть на граблі" з вибором кольорів

Велику роль в дизайні оселі відіграють кольори. І, звісно, кожен господар хоче обрати ідеальний відтінок для своєї оселі та не помилитися. Однак є низка тонів, яких варто уникати і які, за словами дизайнерів, вийдуть з моди у 2025 році.

Сірий колір був популярним вибором протягом тривалого часу, але він втрачає популярність, особливо холодні сірі тони. На думку фахівців, він може здаватися дещо безособовим. Якщо ви все ж хочете вибрати сірий колір стіни, виберіть такий, щоб мав тепліший відтінок.

Чисто білий. Протягом тривалого часу серед дизайнерів переважала думка, що білий колір є універсально привабливими, навіть якщо це не найкреативніший вибір. Проте люди, як правило, зараз надають перевагу теплим, привабливим тонам, таким як карамельний і шоколадно-коричневий, для своїх приміщень.

"Ретро"-кольори. Фахівці кажуть, що кольори, натхненні 70-ми, як-от гірчичний, персиковий і бірюзовий, більше не будуть у моді у 2025 році.

Сміливі кольори. Хоча сміливі відтінки, як-от яскраво-червоний, синій і жовтий, були популярними виборами для акцентних стін у попередні роки, цей образ може не мати необхідної сили, щоб зберегтися у 2025 році. Один з дизайнерів каже, що сміливі кольори, які часто використовуються на акцентних стінах, падають в популярності, оскільки люди рухаються до більш приглушених та натхненних природою палітр.



Використання сміливих кольорів в інтер'єрі може не бути в моді у 2025 році / Фото Unsplash (Weichao Deng)

Попри все, запам'ятайте, що найголовніше – ваші уподобання. Перш ніж робити будь-які покупки, поміркуйте про свої індивідуальні смаки.

Ваш дім має слугувати святилищем, яке уособлює спокій та комфорт, незалежно від сучасних тенденцій. Хоча пошук натхнення у професіоналів у сфері дизайну може бути корисним, все ж важливо в кінцевому підсумку вибрати те, що до душі саме вам.