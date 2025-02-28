Вікно на стелі й багато бетону: зірка "Емілі в Парижі" здивувала неординарним інтер'єром будинку

Французька акторка Камінь Разат, яка прославилася завдяки ролі Каміль у популярному серіалі "Емілі в Парижі", провела екскурсію по своєму будинку. У знаменитості виявився дуже оригінальний смак, оскільки її дім не схожий на жоден інший.

Унікальний інтер'єр будинку Каміль Разат

Дизайнерська студія @westwinghomes, яка реалізовувала бачення Каміль Разат в інтер'єрі, опублікувала відео з будинку зірки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Триповерховий будинок Каміль дуже просторий та світлий. Перше, що привертає увагу, це великі панорамні вікна та відкрите планування між поверхами. Через це інтер'єр здається повітряним, легким та сприятливим для розслаблення.

Біля входу акторка розмістила м'який білий диван, який доповнила кольоровими подушками – білими, рожевими і чорними. Стильним акцентом стали два дзеркальні журнальні столики та великий кактус.



Зона з диваном на першому поверсі / Скриншот з відео

Каміль вирішила залишити у будинку необроблені бетонні стіни. У поєднанні з кам'яною підлогою це виглядає стильно. Незвичним рішенням у такому інтер'єрі стала розкішна вінтажна люстра. Акторка також здивувала місточком з бетонних плит.



Будинок Каміль Разат / Скриншот з відео

Схоже, що акторка любить приймати гостей, оскільки на білій кухні розмістила довгу стільницю. На такій площі точно буде зручно готувати.



Кухня у будинку акторки / Cкриншот з відео

На третьому поверсі розташована приголомшлива спальня. Прямо над ліжком на стелі є вікно, тож Разат може прокидатися разом з сонячним промінням.



Оригінальний інтер'єр спальні / Скриншот з відео

Дивіться відео з будинку Каміль Разат:

Такий інтер'єр справді вражає. Акторка відобразила у будинку свій оригінальний смак, тож тепер інтер'єр повністю передає її характер.