Садиба акторки Мег Раян продається за 22,5 мільйона доларів: яка вона всередині

Ще влітку 2021 року Мег Раян витратила 9,5 мільйона доларів на великий маєток на одній із найпрестижніших вулиць Монтесіто. Цього року вона вже виставляла його на продаж за 22,5 мільйона доларів, але покупця не знайшлося, тож тепер будинок повернувся на ринок із суттєво зниженою ціною — 19,5 мільйона доларів.

Садиба була зведена ще у 2010 році. Після того, як акторка купила її, то зробила капітальний ремонт. Зокрема, додала 280 квадратних метрів житлової площі та нову веранду з видом на океан, каміном і підвісним кріслом, передає 24 Канал із посиланням на Robb Report.

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Де мешкала акторка Мег Раян

Схований від дороги за довгим заїздом із щільною зеленню, маєток Мег Раян охоплює три окремі будівлі на двох акрах землі на пагорбі з приголомшливим видом на гори Санта-Інез.

Серед них — головний будинок зі сіро-білим дерев'яним фасадом, гостьовий блок над гаражем на три авто та окрема хатина. Усього в маєтку 7 спалень і 6 ванних кімнат загальною площею 780 квадратних метрів.

Маєток Раян / Фото Jason Rick

Основне житло — це 660 квадратних метрів витонченого простору з темною дерев'яною підлогою, стінами з вапняного розчину, побіленими стелями з балками, арковими дверними отворами та ліфтом на всі три поверхи.

Серед особливостей маєтку: медіазала, веранда для сну, простора вітальня з каміном і люстрою, їдальня та куточок для відпочинку поруч із сучасною кухнею, де є мармуровий острів, вбудована кавова станція, елітна техніка, робоча зона та комора.

На другому поверсі розміщена головна спальня з елегантними шпалерами, приватним балконом, зоною відпочинку біля каміна, гардеробом і розкішною ванною кімнатою з підвісною раковиною та глибокою ванною.

На доглянутій території є сади, фонтан та зони для відпочинку на свіжому повітрі. Гостьовий дім над гаражем – площею 75 квадратних метрів, а окрема хатина — 42 квадратних метрів. Кожен з них має власну спальню та ванну.

Яким є житло акторки всередині / Фото Jason Rick