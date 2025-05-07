Садиба була зведена ще у 2010 році. Після того, як акторка купила її, то зробила капітальний ремонт. Зокрема, додала 280 квадратних метрів житлової площі та нову веранду з видом на океан, каміном і підвісним кріслом, передає 24 Канал із посиланням на Robb Report.

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Де мешкала акторка Мег Раян

Схований від дороги за довгим заїздом із щільною зеленню, маєток Мег Раян охоплює три окремі будівлі на двох акрах землі на пагорбі з приголомшливим видом на гори Санта-Інез.

Серед них — головний будинок зі сіро-білим дерев'яним фасадом, гостьовий блок над гаражем на три авто та окрема хатина. Усього в маєтку 7 спалень і 6 ванних кімнат загальною площею 780 квадратних метрів.

Маєток Раян / Фото Jason Rick

Основне житло — це 660 квадратних метрів витонченого простору з темною дерев'яною підлогою, стінами з вапняного розчину, побіленими стелями з балками, арковими дверними отворами та ліфтом на всі три поверхи.

Серед особливостей маєтку: медіазала, веранда для сну, простора вітальня з каміном і люстрою, їдальня та куточок для відпочинку поруч із сучасною кухнею, де є мармуровий острів, вбудована кавова станція, елітна техніка, робоча зона та комора.

На другому поверсі розміщена головна спальня з елегантними шпалерами, приватним балконом, зоною відпочинку біля каміна, гардеробом і розкішною ванною кімнатою з підвісною раковиною та глибокою ванною.

На доглянутій території є сади, фонтан та зони для відпочинку на свіжому повітрі. Гостьовий дім над гаражем – площею 75 квадратних метрів, а окрема хатина — 42 квадратних метрів. Кожен з них має власну спальню та ванну.

Яким є житло акторки всередині / Фото Jason Rick