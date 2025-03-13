Чоловік зробив стильну лампу зі знахідки на смітнику: захопливе відео

Вміти створювати красивий декор своїми руками – це дуже цінна навичка. Один чоловік поділився тим, як знайшов на смітнику радянський склоблок і стилізував його у своєму домашньому інтер'єрі.

Стильна лампа зі сміття

Користувач мережі @serge.martynov підтримує екологічне споживання. Саме тому він зовсім не соромиться підбирати цінні речі на смітниках, а потім надавати їм нове життя. Про це повідомляє 24 Канал.

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Автор відео знайшов вінтажний склоблок у небесно-блакитному кольорі серед будівельного сміття. Він забрав його додому і почав творити.

Спершу чоловік відполірував скло губкою з пастою, щоб прибрати подряпини. Далі він виміряв розмір блока і почав вирізати дерев'яний брусок для основи майбутньої лампи. Автор відео хотів поєднати теплий відтінок дерева і текстурне скло.

У дерево чоловік вмонтував лампочку, перевірив, чи та працює, а тоді почав збирати усе до купи. Він приклеїв склоблок до основи, потім зашліфував дерево і покрив його лаком на водній основі, щоб підкреслити натуральну текстуру.

Дивіться відео, як чоловік знайшов склоблок на смітнику і зробив з нього стильну лампу:

Результат виявився просто приголомшливий. Оригінальна лампа ідеально підійшла інтер'єру і стала його родзинкою. Автор відео залишився дуже задоволеним тим, що тепер у нього в дома є річ з історією.

До речі, раніше ми розповідали, як відомий дизайнер переробив вінтажну табуретку з комісійного магазину.