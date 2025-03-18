Для справжніх естетів: як поєднати чорний і коричневий кольори в інтер'єрі

Якщо ви хочете створити витончений і розкішний інтер'єр, то чорний і коричневий кольори саме те, що вам потрібно. Це сміливе поєднання нікого не залишить байдужим.

Ідеальне поєднання чорного і коричневого

На перший погляд, поєднати чорний і коричневий може здатися надскладним завданням, однак насправді все не так страшно. Потрібно знати лиш декілька дизайнерських правил. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Спочатку ви можете подумати, що поєднання двох темних тонів здасться важким. Та насправді тепло коричневого і глибина чорного ідеально доповнюють один одного, особливо якщо використовувати правильні відтінки,

– сказав дизайнер Теш Бредлі.

Він пояснив, що коричневий колір, який часто зустрічається в деревних тонах, додає простору тепла та органічного відчуття. Чорний створює глибини, контраст та елегантність, не даючи коричневому виглядати занадто просто.

Коричневий колір – заспокійливий, він поєднає людину з природою і надає інтер'єру позитивної енергії. З погляду психології, коричневий колір створює відчуття стабільності і заземленості. Саме тому він чудово підійде для вітальні чи спальні. Водночас чорний колір здатний створити відчуття безпеки.



Дизайн кухні / Фото deVOL Kitchens

Як облаштувати інтер'єр у коричневому та чорному кольорах

Коричневий і чорний ідеально доповнюються латунню, мармуром або текстурованою обробкою. Цікаві текстури і матеріали "розбавлять" простір і додадуть йому ще більше тепла.



Стильна вітальня / Фото Little Greene

Дизайнер Тінеке Тріггс радить звертати увагу на відтінок кольору – теплий коричневий поєднувати з теплим чорним, а холодні тони – з холодними. Так ви зможете створити гармонійний інтер'єр.

Щоб кімната не здавалася "надто важкою", додайте у неї світлі деталі. Це можуть бути білий стіл, світла підлога, зелені рослини тощо.

Вдало підібрана фурнітура – це те, що допоможе об'єднати чорний і коричневий. Дизайнери радять обирати фурнітуру бронзового, латунного чи золотого кольорів.



Фурнітура об'єднала простір / Фото Крістофера Старка

Поєднання чорного і коричневого є позачасовими та нейтральними. Такий інтер'єр точно ніколи не вийде з моди.