Вишукано та розкішно: чим особливі вхідні двері в оселю Даяни Кітон

Американська акторка Даян Кітон однозначно вміє проєктувати стильні простори. Як виявилося, її майстерність поширюється на найдрібніші деталі її оселі, включаючи вхідні двері.

Чорні вхідні двері Даяни Кітон справляють сміливе та неймовірне враження. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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В чому особливість вхідних дверей в домівку Даян Кітон

Будинок Даяни Кітон в стилі іспанського колоніального відродження розташований у Беверлі-Гіллз. Перше, що відразу впадає у вічі, аркові вхідні двері, які натякають на шикарний стиль акторки.

Чорний колір, безсумнівно, є шикарним і сучасним вибором, коли справа доходить до ландшафтного дизайну переднього двору. Проте він часто може бути різким і непривабливим, якщо використовувати його не продумано.

Але більшість погодиться, що вхідні двері акторки Кітон здаються теплими та гостинними.

У цьому випадку вибір кольору робить сміливе та витончене твердження, яке миттєво привертає увагу своїм сучасним поглядом на класичний дизайн. У поєднанні з продуманими деталями, такими як вивіска на дверях і лампа, це створює багатогранний ефект, який додає дому тепла,

– пояснює Елліотт Колдуелл , експерт Home Team Luxury Rentals.

Існують також невеликі нюанси, які роблять чорні двері Даяни більш привабливими. Злегка заглиблене розташування в поєднанні з класичною формою арки створює тінь, яка пом’якшує цей граничний простір, надаючи йому більш привабливого відчуття.

До слова, у виданні вказали, що стосується кольорів вхідних дверей за фен-шуй, чорний вважається сприятливим відтінком, який приваблює позитивну енергію (особливо якщо приміщення виходять на північ).