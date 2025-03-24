Чорні вхідні двері Даяни Кітон справляють сміливе та неймовірне враження. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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В чому особливість вхідних дверей в домівку Даян Кітон

Будинок Даяни Кітон в стилі іспанського колоніального відродження розташований у Беверлі-Гіллз. Перше, що відразу впадає у вічі, аркові вхідні двері, які натякають на шикарний стиль акторки.

Чорний колір, безсумнівно, є шикарним і сучасним вибором, коли справа доходить до ландшафтного дизайну переднього двору. Проте він часто може бути різким і непривабливим, якщо використовувати його не продумано.

Але більшість погодиться, що вхідні двері акторки Кітон здаються теплими та гостинними.

У цьому випадку вибір кольору робить сміливе та витончене твердження, яке миттєво привертає увагу своїм сучасним поглядом на класичний дизайн. У поєднанні з продуманими деталями, такими як вивіска на дверях і лампа, це створює багатогранний ефект, який додає дому тепла,

– пояснює Елліотт Колдуелл , експерт Home Team Luxury Rentals.

Існують також невеликі нюанси, які роблять чорні двері Даяни більш привабливими. Злегка заглиблене розташування в поєднанні з класичною формою арки створює тінь, яка пом’якшує цей граничний простір, надаючи йому більш привабливого відчуття.

До слова, у виданні вказали, що стосується кольорів вхідних дверей за фен-шуй, чорний вважається сприятливим відтінком, який приваблює позитивну енергію (особливо якщо приміщення виходять на північ).