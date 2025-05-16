3 місця в домі, де не можна вішати дзеркало

Дзеркала відіграють важливу роль в дизайні інтер'єру та повсякденному житті. Вони створюють відчуття простору та підсилюють відчуття глибини в кімнаті.

Проте, є декілька місць, де не варто розміщувати дзеркало. Про це пише 24 Канал з посиланням на framemymirror.

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Де не можна вішати дзеркала

Дзеркала справді можуть кардинально змінити інтер'єр кімнати. Насамперед це швидкий спосіб "посилити" світло в кімнаті та зробити її візуально більшою.

Однак, є місця, де не варто вішати дзеркала. Тож, де краще цього не робити?

Не встановлюйте дзеркало навпроти "безладу". Наприклад, бажано уникати розміщення дзеркала прямо навпроти пральні, якщо вона у вас є, де одяг має тенденцію накопичуватися.

Не варто вішати дзеркало прямо над ліжком. За словами експертів фен-шуй, дзеркала прямо над ліжком (або диваном) можуть порушити спокій, умиротворення через те, що воно нависає над вашою головою.



Не треба вішати дзеркало над ліжком / Фото Unsplash (Kenny Eliason)

Не слід вішати дзеркала на кухні. Загалом, рекомендації фен-шуй пропонують взагалі уникати дзеркал на кухні. Попри те, що це не популярне місце для дзеркал, все таки не дуже практично розміщувати дзеркала там, де багато пари.