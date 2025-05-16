Однако, есть несколько мест, где не стоит размещать зеркало. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на framemymirror.

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Где нельзя вешать зеркала

Зеркала действительно могут кардинально изменить интерьер комнаты. Прежде всего это быстрый способ "усилить" свет в комнате и сделать ее визуально больше.

Однако, есть места, где не стоит вешать зеркала. Поэтому, где лучше этого не делать?

Не устанавливайте зеркало напротив "беспорядка". Например, желательно избегать размещения зеркала прямо напротив стиральной, если она у вас есть, где одежда имеет тенденцию накапливаться.

Не стоит вешать зеркало прямо над кроватью. По словам экспертов фэн-шуй, зеркала прямо над кроватью (или диваном) могут нарушить спокойствие, умиротворение из-за того, что оно нависает над вашей головой.



Не надо вешать зеркало над кроватью / Фото Unsplash (Kenny Eliason)

Не следует вешать зеркала на кухне. В общем, рекомендации фэн-шуй предлагают вообще избегать зеркал на кухне. Несмотря на то, что это не популярное место для зеркал, все же не очень практично размещать зеркала там, где много пара.