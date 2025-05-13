Именно отели называют экспертами в гостеприимстве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какие вещи создадут гостеприимство

Добавьте приветственную записку

Всегда приятно, когда отель встречает вас в номере с хорошей открыткой и закуской. Это можно повторить и дома. Напишите небольшое сообщение, в котором сообщите своему гостю, что вы рады, что он здесь, и оставьте ему что-то сладкое, например, конфеты, его любимый напиток или даже что-то декоративное, например, цветы.

Выберите продуманные вещи для ванной комнаты и обновляйте их

Лучше иметь дополнительный набор необходимых вещей для гостей. Например, можно разместить в ванной комнате в ванной шампунь или другие безделушки. Когда вы собираете все необходимое, подумайте обо всем, что вам нужно для утреннего ухода.

Кроме этого, обеспечивайте новые полотенца и пополняйте запасы таких вещей, как туалетная бумага и салфетки, чтобы гостям не приходилось приходить и просить их.



Регулярно просматривайте, всего ли хватает в ванной комнате / Фото Unsplash

Найдите свой фирменный аромат

Чтобы подарить уютную атмосферу и установить положительную эмоциональную связь, отели любят использовать фирменный аромат. Вы можете сделать то же, выбрав свою любимую свечу или диффузор для комнаты. Только убедитесь, что выбранный вами аромат не слишком навязчивый, и что у вашего гостя нет аллергии или отвращения к ароматам.