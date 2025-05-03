Агенты по недвижимости рассказали, какое же именно обновление ванной комнаты больше всего влияет на стоимость дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также Дизайнеры поделились, какой мебельный тренд будет повсеместно в 2025 году

Какое высокоценное обновление можно сделать в ванной комнате

По словам специалистов, это роскошный душ. Обновление ванной комнаты, которое больше всего влияет на стоимость жилья, – это установка душевой кабины, похожей на спа, в главной ванной комнате, о чем говорит Карина Угарте, агент по недвижимости в Майами с The Riley Smith Group в Compass.

Многие покупатели отдают приоритет роскоши и дизайну, и это обновление отвечает всем требованиям. Это самая заметная трансформация, которую вы можете сделать в ванной комнате, и та, которая постоянно помогает продавать дома быстрее и дороже,

– говорят специалисты.

Полный ремонт – это прекрасно, но даже незначительные обновления, такие как установка безрамных стеклянных дверей душа или замена устаревшей сантехники, может иметь большое значение.



При покупке дома большое внимание обращают на ванную / Фото Unsplash

Как создать роскошный душ в вашей ванной комнате

Как и любое хорошее обновление дизайна, то, как вы интерпретируете создание роскошного душа, полностью зависит от вас, но специалисты имеют несколько собственных советов.

Сделайте это главной точкой. Можно инвестировать в то, чтобы сделать его визуально выразительным элементом.

Двойные душевые лейки. Когда дело доходит до создания роскошной и комфортной ванной комнаты, иногда чем больше, тем лучше, особенно когда речь идет об удвоении количества сантехники. Так, двойные душевые лейки – это замечательная функция, которую многим нравится.

Замените штору на что-то постоянное. Незначительные изменения также не могут помочь улучшить ваш душ. Один из самых простых способов улучшить ванную комнату – это заменить устаревшую шторку для душа на стеклянную дверь. Это сразу создает ощущение чистоты и элегантности в пространстве.