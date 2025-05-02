Эти закругленные предметы мебели ощущаются актуальными и одновременно вневременными, и, что не мало важно, хорошо сочетаются с различными стилями и планировками интерьеров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Мебельный тренд, который вы увидите повсюду

На самом деле, мебель такой формы может прекрасно вписаться в неудобные уголки, с которыми вы не знаете, что делать. Поэтому, как эффективно воплотить эту идею?

Сочетайте изогнутую и угловую мебель. "Многим нравится мебель с изогнутыми и органическими формами", - говорит дизайнер. По его словам "есть что-то в том, как они вписываются в пространство".

Соедините круглый журнальный столик с пышным диваном. Добавляя предметы, которые вырываются из "монотонности квадратов и прямоугольников", можно добавить в комнату нотку драматизма. По словам специалистов, круглые диваны идеально подходят для комнат с изогнутыми линиями – они естественно заполнят пространство и будут выглядеть так, будто встроены в него.

Хорошее эмпирическое правило – добавить круглый журнальный столик, который естественно будет сочетаться с диваном. Это создает гармонию между двумя предметами, поскольку круглый журнальный столик легко вписывается в изгиб дивана.



Круглый журнальный столик с пышным диваном в комнате / Фото Francisco Rosario DDReps

Изогнутую мебель можно использовать для обеспечения комфорта во время разговора. Они делают пространство более органичным и привлекательным.

Добавить изогнутые элементы к вашему дому проще, чем вы думаете; даже несколько предметов, таких как журнальный столик, ковер или вращающееся кресло, могут изменить атмосферу,

– говорится в материале.