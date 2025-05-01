Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Самые лучшие цвета ковров для спальни

Прежде всего, цвет ковра должен быть тем, который вам лично нравится. Однако, эксперты в целом соглашаются, что лучше избегать ярких ковров в спальне.

Специалисты рекомендуют выбрать более нежные тона, которые позволят любому стилю интерьера сочетаться с цветом ковра. Они рекомендуют всегда принимать во внимание свой образ жизни, освещения и мебель, прежде чем остановиться на цвете.

Лучший цвет ковра для спальни – это тот, который дополняет вашу повседневную жизнь, одновременно подчеркивая спокойную энергию пространства. Независимо от того, тяготеете ли вы к мягким и нежным тонам, или к глубоким и драматическим, пусть цвет ковра станет преднамеренной основой для отдыха и обновления,

– отметила дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн.



Лучше выбирать нежные и успокаивающие цвета для ковра / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Отделка нейтральными цветами обычно является безотказным выбором. Все хорошие идеи для пола в спальне оставляют место для классических приглушенных оттенков, таких как кремовый, бежевый и светло-серый. Эти нежные цвета безусловно хорошо сочетаются со многими различными стилями дизайна. Однако это не единственное их преимущество, ведь они также являются вневременными, продолжая прекрасно выглядеть в течение многих лет.

Несмотря на то, что нейтральные цвета являются долговременным выбором, насыщенные синие, зеленые и фиолетовые цвета создают ощущение роскоши и тепла, что в сочетании с мягкостью ковра сделает спальню еще более привлекательной.

Разноцветный ковер может быть не нравится всем, но по словам специалистов, он добавляет разнообразия и создает выразительность, что делает его хорошим выбором, если декор вашей спальни более нейтральный.

Безусловно всем хочется, чтобы их спальни чувствовались уютно. Создание спокойного пространства можно достичь, придерживаясь современной органической цветовой гаммы, в частности, выбрав ковер землистого тона. Ковры таких тонов, как терракотовый, оливково-зеленый или коричневый, называют "земляными", что ассоциируются с органическими материалами и создают успокаивающую атмосферу в комнате.