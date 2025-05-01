Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Найкращі кольори килимів для спальні

Перш за все, колір килима має бути тим, який вам особисто подобається. Проте, експерти загалом погоджуються, що краще уникати яскравих килимів у спальні.

Фахівці рекомендують обрати більш ніжні тони, які дозволять будь-якому стилю інтер'єру поєднуватися з кольором килима. Вони рекомендують завжди брати до уваги свій спосіб життя, освітлення та меблі, перш ніж зупинитися на кольорі.

Найкращий колір килима для спальні – це той, який доповнює ваше повсякденне життя, одночасно підкреслюючи спокійну енергію простору. Незалежно від того, чи тяжієте ви до м'яких і ніжних тонів, чи до глибоких і драматичних, нехай колір килима стане навмисною основою для відпочинку та оновлення,

– зазначила дизайнерка інтер'єрів Ніна Ліхтенштейн.



Краще вибирати ніжні та заспокійливі кольори для килима / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Оздоблення нейтральними кольорами зазвичай є безвідмовним вибором. Усі гарні ідеї для підлоги в спальні залишають місце для класичних приглушених відтінків, таких як кремовий, бежевий та світло-сірий. Ці ніжні кольори безумовно добре поєднуються з багатьма різними стилями дизайну. Проте це не єдина їхня перевага, адже вони також є позачасовими, продовжуючи чудово виглядати протягом багатьох років.

Попри те, що нейтральні кольори є довготривалим вибором, насичені сині, зелені та фіолетові кольори створюють відчуття розкоші та тепла, що в поєднанні з м'якістю килима зробить спальню ще більш привабливою.

Різнокольоровий килим може бути не до вподоби всім, але за словами фахівців, він додає різноманітності та створює виразність, що робить його гарним вибором, якщо декор вашої спальні більш нейтральний.

Безумовно всім хочеться, щоб їхні спальні відчувалися затишно. Створення спокійного простору можна досягти, дотримуючись сучасної органічної кольорової гами, зокрема, обравши килим землистого тону. Килими таких тонів, як теракотовий, оливково-зелений або коричневий, називають "земляними", що асоціюються з органічними матеріалами і створюють заспокійливу атмосферу в кімнаті.