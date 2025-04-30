Зрештою, нікому не хочеться витрачати купу грошей на річ, яка вам не підійде. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також Ці помилки допускають всі: 4 речі, які роблять не так під час оформлення вітальні

Як вибрати диван

Дизайнери розповіли, що слід врахувати, перш ніж купувати диван. Є щонайменше 3 пункти, які варто взяти до уваги.

Враховуйте глибину

Дизайнери радять подумати над тим, як ви будете використовувати диван. Якщо ви плануєте багато сидіти та читати, оберіть диван завглибшки від 81 до 90 сантиметрів. Якщо ви більше любите лежати, оберіть понад 100 сантиметрів, щоб можна було зручніше влягтися та розслабитися.

Подумайте про масштаб

Диван – один з центральних елементів у вітальні. Однак, ніхто все ж не хоче, щоб він займав весь простір і при цьому не залишав місця для інших необхідних речей. Щоб уникнути цього, слід продумати розмір дивану відповідно до решта кімнати.



Диван має бути пропорційним до решта меблів в кімнаті / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Зробіть правильні заміри

Цей пункт важливо враховувати всім, хто збирається купувати диван, а особливо важливо для мешканців багатоквартирних будинків. Потрібно зрозуміти, чи пройде він крізь усі дверні рами, коридори та ліфти, які у вас можуть бути.

Фахівець розповіла, що доволі часто люди пропускають цей пункт і їм доводиться продавати новенький диван, який вони не можуть протягнути крізь вхідні двері. Уникнути цього можна також, обравши модульний варіант, який складається з окремих елементів, що легко з’єднуються.