В конце концов, никому не хочется тратить кучу денег на вещь, которая вам не подойдет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как выбрать диван

Дизайнеры рассказали, что следует учесть, прежде чем покупать диван. Есть как минимум 3 пункта, которые стоит принять во внимание.

Учитывайте глубину

Дизайнеры советуют подумать над тем, как вы будете использовать диван. Если вы планируете много сидеть и читать, выберите диван глубиной от 81 до 90 сантиметров. Если вы больше любите лежать, выберите более 100 сантиметров, чтобы можно было удобнее улечься и расслабиться.

Подумайте о масштабе

Диван – один из центральных элементов в гостиной. Однако, никто все же не хочет, чтобы он занимал все пространство и при этом не оставлял места для других необходимых вещей. Чтобы избежать этого, следует продумать размер дивана в соответствии с остальной комнатой.



Диван должен быть пропорциональным к остальной мебели в комнате / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Сделайте правильные замеры

Этот пункт важно учитывать всем, кто собирается покупать диван, а особенно важно для жителей многоквартирных домов. Нужно понять, пройдет ли он сквозь все дверные рамы, коридоры и лифты, которые у вас могут быть.

Специалист рассказала, что довольно часто люди пропускают этот пункт и им приходится продавать новенький диван, который они не могут протянуть сквозь входную дверь. Избежать этого можно также, выбрав модульный вариант, который состоит из отдельных элементов, что легко соединяются.