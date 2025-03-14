Есть как минимум 3 причины, почему профессионалы по дизайну советуют не выбрасывать идею кроватей с изголовьем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на House Beautiful.

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Преимущества кроватей с изголовьем

Это делает пространство более комфортным

Конечно, эстетика – это первое, что приходит на ум, когда видишь кровать с изголовьем. Однако не стоит забывать о функции, которую они выполняют.

Дизайнер из Лос-Анджелеса Виктория Холли говорит, что очень важно создать расстояние между собой и стеной, чтобы не удариться о нее головой. Изголовье обеспечивает поддержку спины и предотвращает падение подушек или других предметов между кроватью и стеной.

Когда дело доходит до удобства вашего изголовья, материал также имеет важное значение. Дизайнеры Дженнифер Джонс, Элизабет Беннетт и Барретт Освальд отдают предпочтение обивке.

Это очень удобно, особенно когда вы лежите в постели и читаете или отвечаете на электронные письма до поздней ночи, гораздо удобнее опереться на что-то мягкое. Джонс предпочитает мохер и бархат или смесь шерсти. Конечно, это не означает, что надо забыть о деревянном изголовье, но специалист Освальд рекомендует оставить такое изголовье для гостевой спальни, где оно вам не нужно ежедневно.

Это вызывает вау-фактор

Воспринимайте изголовье кровати как эстетическую возможность. Помимо цвета пола и стен, каркас кровати (включая изголовье), вероятно, влияет на восприятие комнаты.

Если ваше постельное белье более простое, изголовье – это ваша возможность подчеркнуть цвет, рисунок или силуэт. Однако, чтобы это было эффективным, изголовье не должно быть очень большим. Специалисты говорят, что это может осуществить плавный переход от стены к кровати, добавив некоторой необходимой глубины.



Кровать с изголовьем – это способ добавить эстетики спальне / Фото Cate Black

Это закрепляет комнату

Изголовье дает спальне опору, а без него, по словам Беннетта, кровать легко покажется "неуместным батутом" или платформой посередине комнаты.

Если это не суперсовременная, авангардная кровать, которая "плавает" посередине комнаты, а не у стены, как в мансарде, это может иметь смысл. Но в 99% домов кровать стоит у стены, и вам действительно нужно это изголовье, чтобы заземлить это пространство и сделать его целостным,

– говорят специалисты.

Напомним, что цвет постельного белья также может значительно изменить внешний вид вашей спальни. Дизайнеры рассказали, что есть такие цвета, которых лучше избегать, чтобы не создать впечатление маленького и замкнутого пространства в спальне.