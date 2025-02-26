Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Цвета постельного белья, которых лучше избегать

Доктор Лия Кейлор, дипломированный психолог, который специализируется на сне, рассказала, что постельное белье неправильного цвета может нанести вред вашим гормонам, в частности, мелатонина.

Так, влияние определенных цветов может подавлять его выработку, из-за чего вам будет труднее уснуть. Например, чистый голубой и ярко-голубой имитируют синий свет, который может нарушить циркадный ритм и подавлять мелатонин.

По словам специалиста, неоновые цвета и яркие оттенки могут повысить бдительность и физиологическое возбуждение, препятствуя началу сна. А вот яркий белый может имитировать дневной свет, снижая уровень мелатонина и заставляя мозг бодрствовать.

По ее словам, лучшие цвета для выработки мелатонина – мягкие, теплые нейтральные. Темно-серый, бежевый и приглушенный розовый способствуют расслаблению и не препятствуют выработке мелатонина.



Лучше выбирать цвета, которые способствуют расслаблению / Фото Unsplash

Кроме этого, цвет постельного белья имеет большое значение для освещения спальни. Яркие цвета лучше отражают свет, что должно сделать вашу спальню больше.

А вот черный, темно-коричневый и темно-фиолетовый – худшие цвета для отражения света, говорит главный дизайнер интерьера Arsight Studio.

"Поглощение света этими темными цветами приводит к тому, что комната становится меньше и более замкнутой. Эти цвета создают ощущение уюта, но они не создают воздушного или просторного ощущения", – говорит специалист.

Эксперт по интерьеру Анна Джонс отмечает, что хотя красный цвет был более популярным выбором для постельного белья в начале 2000-х годов, со временем он вышел из моды. Известно, что яркие оттенки красного делают людей бодрыми, стимулируют ум и даже повышают артериальное давление, поэтому это не идеальный выбор для спокойного ночного сна.

Однако, как указывает специалист, если использовать правильный оттенок красного, то это может создать больший эффект кокона. Можно подумать о бордовом и свекольном – два цвета, которые сейчас очень модные. "Теплые красные тона также часто используются сезонно в постельном белье во время Рождества. Красный определенно занимает свое место в спальне, если его использовать правильно", – добавила она.