В homes and gardens выяснили, какие цвета постельного белья улучшают сон, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как обустроить стильное пространство вокруг дивана: 4 эффективных способа

Какие цвета постельного белья улучшают сон

Психолог Лия Кейлор отмечает, что выбор цвета постельного белья может значительно повлиять на качество сна и эмоциональное благополучие, поскольку различные оттенки вызывают различные психологические реакции. Понимание влияния различных цветов может помочь создать атмосферу спальни, которая будет способствовать отдыху и расслаблению.

Она рекомендует успокаивающие цветовые палитры для улучшения сна. Вот несколько ее любимых сочетаний:

Классические белые и нейтральные цвета: белые простыни хорошо сочетаются с минималистичным и современным дизайном, тогда как нейтральные цвета создают полотно для красочных акцентов в комнате.

Нежный голубой и белый: успокаивающее и безмятежное, это сочетание создает атмосферу спа-центра.

Светло-розовый и серый: это сочетание обеспечивает баланс мягкости и утонченности.

Зелень и терракота: это земляное сочетание отражает красоту природы, создавая уютную среду.

Желтый: обычно ассоциируется с теплом и позитивом. Однако стоит выбирать для качественного отдыха не яркие желтые, а более мягкие тона, такие как мед.

По словам дизайнеров, более холодные оттенки, такие как синий, зеленый и серый, часто ассоциируются со спокойствием и расслаблением.

Смотрите также Испортят вид спальни и удешевят ее: какие покрывала не стоит покупать

В то же время теплые тона, такие как красный, оранжевый и яркий желтый, больше придают энергии, "не давая спать и засыпать". Для успокаивающей среды для сна они рекомендуют выбирать мягкие холодные цвета, которые "могут успокоить ваш ум и подготовить вас к спокойному сну".



Можно выбирать мягкие холодные цвета для постельного белья / Фото Bed Threads

Еще один специалист говорит, что предпочитает более приглушенную палитру. По его словам, бежевый цвет вместе с темно-коричневыми и мягкими терракотовыми тонами создает расслабляющую атмосферу, которая способствует лучшему сну.

Стоит также знать, что также нейтральное постельное белье сделает вашу спальню больше и изысканной.