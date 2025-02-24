В homes and gardens вияснили, які кольори постільної білизни покращують сон, пише 24 Канал.

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Які кольори постільної білизни покращують сон

Психолог Лія Кейлор зазначає, що вибір кольору постільної білизни може значно вплинути на якість сну та емоційне благополуччя, оскільки різні відтінки викликають різні психологічні реакції. Розуміння впливу різних кольорів може допомогти створити атмосферу спальні, яка сприятиме відпочинку та розслабленню.

Вона рекомендує заспокійливі колірні палітри для покращення сну. Ось кілька її улюблених поєднань:

Класичні білі та нейтральні кольори: білі простирадла добре поєднуються з мінімалістичним та сучасним дизайном, тоді як нейтральні кольори створюють полотно для барвистих акцентів в кімнаті.

Ніжний блакитний і білий: заспокійливе і безтурботне, це поєднання створює атмосферу спа-центру.

Світло-рожевий і сірий: це поєднання забезпечує баланс м’якості та витонченості.

Зелень і теракота: це земляне поєднання відображає красу природи, створюючи затишне середовище.

Жовтий: зазвичай асоціюється з теплом і позитивом. Однак варто обирати для якісного відпочинку не яскраві жовті, а більш м’які тони, такі як мед.

За словами дизайнерів, холодніші відтінки, такі як синій, зелений і сірий, часто асоціюються зі спокоєм і розслабленням.

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Водночас тепліші тони, такі як червоний, помаранчевий і яскравий жовтий, більше надають енергії, "не даючи спати та засинати". Для заспокійливого середовища для сну вони рекомендують вибирати м’які холодні кольори, які "можуть заспокоїти ваш розум і підготувати вас до спокійного сну".



Можна вибирати мʼякі холодні кольори для постільної білизни / Фото Bed Threads

Ще один фахівець каже, що віддає перевагу більш приглушеній палітрі. За його словами, бежевий колір разом із темно-коричневими та м’якими теракотовими тонами створює розслаблюючу атмосферу, яка сприяє кращому сну.

Варто також знати, що також нейтральна постільна білизна зробить вашу спальню більшою та вишуканою.