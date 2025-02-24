Однако иногда самые простые, казалось бы, предметы бывают самыми трудными для стилизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как создать стиль вокруг дивана

Освещение гостиной особенно важно при обустройстве зоны вокруг дивана. Поэтому, чтобы способствовать ощущению отдыха в вашей гостиной, важно обратить особое внимание на освещение вокруг дивана. Если он стоит у стены, стратегическое размещение настенных светильников с обеих сторон подчеркнет диван и станет центральным элементом комнаты.

Независимо от того, или вы выбираете лампу, или бра, обязательно учитывайте их расположение, учитывая высоту дивана, поскольку никому не хочется, чтобы они слишком ярко сияли на диване или создавали нежелательные блики на линии глаз. Кроме того, если ваш диван удален от стен, можно использовать боковой столик с лампой, чтобы осветить эту зону и сделать ее уютно.

Стена за вашим диваном это прекрасное место для акцентирования внимания, говорят дизайнеры. Можно подумать о большом произведении искусства, настенную галерею или зеркало, чтобы отражать свет и увеличивать пространство. Для изящного вида убедитесь, что произведение искусства расположено ровно над диваном и на уровне глаз.



Можно повесить на стену зеркало или произведение искусства / Фото Unspalash (Spacejoy)

Хотя эстетика играет важную роль в оформлении вашего дивана, вы всегда должны учитывать функциональность. Журнальные столики замечательное для этого решение. Столик должен дополнять ваш диван, служа поверхностью для книг, свечей или стильной настольной лампы или других предметов. Круглая или овальная форма смягчает пространство, а квадратный или прямоугольный стол добавляет структуру, отмечают дизайнеры.

Правильно подобранный ковер может мгновенно улучшить атмосферу "диванной зоны" и является одним из самых простых способов оживить ваш дом. Дизайн ручной работы придаст тепла и характера, тогда как выбор ковра из натуральных материалов, таких как шерсть или джут, приземлит мебель и создаст уют под ногами.