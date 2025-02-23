Однако ее можно превратить в декор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя инстаграма thediymommy.

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Декор из неиспользованной плитки

Так, из неиспользованной плитки можно сделать декоративные подносы для своей тумбочки или кухонного стола.

Первое за все, стоит собрать необходимые материалы. Нужно взять какой-то прочный клей и ручки для мебели. Также полезно иметь поблизости такие инструменты, как маркер и линейка, чтобы убедиться, что декоративный элемент имеет пропорциональный вид.

Итак, с помощью клея нанесите войлочные подушечки на нижнюю часть плитки и дайте полностью высохнуть. Затем с помощью линейки измерьте равномерное расстояние для ручек фурнитуры и с помощью маркера обозначьте, куда их крепить.

Нанесите небольшое количество клея на фурнитуру и крепко прижмите к плитке, чтобы она зафиксировалась. Стоит убедиться, что клей полностью высох.

Однако важно отметить, что этот проект по перепрофилированию плитки своими руками предназначен для декоративных целей, то есть не следует пытаться взять поднос за ручки.