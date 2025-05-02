Ці заокруглені предмети меблів відчуваються актуальними та водночас позачасовими, і, що не мало важливо, добре поєднуються з різними стилями та плануваннями інтер'єрів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Меблевий тренд, який ви побачите всюди

Насправді, меблі такої форми можуть чудово вписатися в незручні куточки, з якими ви не знаєте, що робити. Тож, як ефективно втілити цю ідею?

Поєднуйте вигнуті та кутові меблі. "Багатьом подобаються меблі з вигнутими та органічними формами", — каже дизайнер. За його словами "є щось у тому, як вони вписуються в простір".

Поєднайте круглий журнальний столик із пишним диваном. Додаючи предмети, які вириваються з "монотонності квадратів і прямокутників", можна додати в кімнату нотку драматизму. За словами фахівців, круглі дивани ідеально підходять для кімнат із вигнутими лініями – вони природно заповнять простір і виглядатимуть так, ніби вбудовані в нього.

Гарне емпіричне правило – додати круглий журнальний столик, який природно поєднуватиметься з диваном. Це створює гармонію між двома предметами, оскільки круглий журнальний столик легко вписується в вигин дивана.



Круглий журнальний столик із пишним диваном в кімнаті / Фото Francisco Rosario DDReps

Вигнуті меблі можна використовувати для забезпечення комфорту під час розмови. Вони роблять простір більш органічним і привабливим.

Додати вигнуті елементи до вашого дому простіше, ніж ви думаєте; навіть кілька предметів, таких як журнальний столик, килим або обертове крісло, можуть змінити атмосферу,

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