А вообще есть несколько самых распространенных ошибок в ванной комнате, которые делают все. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Ошибки при хранении вещей в ванной комнате

Вы не максимизируете доступное вертикальное пространство в своей ванной комнате. Многие хозяева сосредотачиваются исключительно на столешницах и местом под раковиной, пренебрегая ценным вертикальным пространством в своих ванных комнатах.

Чтобы исправить эту ошибку при хранении, можно найти доступные вертикальные зоны, например углы, пустое пространство на стенах, задняя часть двери в ванную. Лучше приобрести крючки, где можно повесить полотенца или халаты, или разместить подвесные полки, чтобы максимально использовать ограниченное пространство и там положить необходимые вам вещи.

Храните предметы в ящиках и под раковиной, не классифицируя их. Казалось ли вам хоть раз, что ваши ящики в ванной комнате снова захламлены, а ведь вы всего несколько дней назад их упорядочили? Причиной этого может быть отсутствие категоризации.

Выбрасывание всех вещей под раковину в шкафчик без какой-либо организационной системы приводит даже к забытым продуктам и повторным покупкам.

Чтобы исправить эту проблему, лучше опустошите всю тумбочку и тщательно отсортируйте и сложите свои вещи. Выбросьте продукты, которыми вы больше не пользуетесь, которые вам не нужны или те, которые вышли из строя.

Распределите оставшиеся по категориям. Сгруппируйте похожие предметы вместе, например, средства для ухода за волосами, кожей, средства первой помощи и т.д., в контейнеры или корзины. Это однозначно облегчит поиск предметов и поможет отследить, что у вас есть, а что нужно докупить.



Стоит классифицировать вещи в шкафчике под умывальником / Фото Unsplash

Использование пола или края ванны для хранения необходимых вещей для ванны. Возможно, вы используете выступ вашей ванной для хранения средств для купания и других необходимых вещей. Пол – еще одно место, которое многие используют для размещения туалетных принадлежностей.

Однако эта ошибка при хранении не только визуально загромождает пространство. Поэтому, различные бутылки с шампунем и средства для ванны, разбросаны вокруг края ванны или пола могут быть опасными, ведь о них можно споткнуться.

В таком случае лучше установить угловую полку, чтобы поместить туда вещи, которые вам больше всего необходимы во время принятия душа или ванной.

Не думайте о встроенных решениях для хранения во время проектирования вашей ванной комнаты. Во время проектирования ванной комнаты ваше внимание может быть сосредоточено на освещении, светильниках и других предметах, однако не стоит забывать о решении для хранения вещей, чтобы потом не добавлять множество корзинок или случайных полок в пространство.

Углубленные ниши в душе, выдвижные ящики под туалетным столиком или высокий выдвижной шкафчик для хранения, который функционирует как кладовая, может хранить все скрытое, не жертвуя ценным пространством – все это будет идеальным вариантом. Такие вещи будут безупречной частью вашей ванной комнаты, и вам не придется продолжать инвестировать в другие решения для хранения.