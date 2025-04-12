А загалом є декілька найпоширеніших помилок у ванній кімнаті, які роблять усі. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Помилки при зберіганні речей у ванній кімнаті

Ви не максимізуєте доступний вертикальний простір у своїй ванній кімнаті. Багато господарів зосереджуються виключно на стільницях і місцем під раковиною, нехтуючи цінним вертикальним простором у своїх ванних кімнатах.

Щоб виправити цю помилку при зберіганні, можна знайти доступні вертикальні зони, як-от кути, порожній простір на стінах, задня частина дверей у ванну. Краще придбати гачки, де можна повісити рушники чи халати, або розмістити підвісні полиці, щоб максимально використати обмежений простір і там покласти необхідні вам речі.

Зберігаєте предмети в ящиках і під раковиною, не класифікуючи їх. Чи здавалося вам хоч раз, що ваші ящики у ванній кімнаті знову захаращені, але ж ви лише кілька днів тому їх упорядкували? Причиною цього може бути відсутність категоризації.

Викидання всіх речей під раковину у шафку без будь-якої організаційної системи призводить навіть до забутих продуктів і повторних покупок.

Щоб виправити цю проблему, краще спустошіть усю тумбочку та ретельно відсортуйте і поскладайте свої речі. Викиньте продукти, якими ви більше не користуєтеся, які вам непотрібні або ті, які вийшли з ладу.

Розподіліть решту за категоріями. Згрупуйте схожі предмети разом, наприклад, засоби для догляду за волоссям, шкірою, засоби першої допомоги тощо, у контейнери чи кошики. Це однозначно полегшить пошук предметів і допоможе відстежити, що у вас є, а що потрібно докупити.



Варто класифікувати речі в шафці під умивальником / Фото Unsplash

Використання підлоги або краю ванни для зберігання необхідних речей для ванни. Можливо, ви використовуєте виступ вашої ванної для зберігання засобів для купання та інших необхідних речей. Підлога – ще одне місце, яке багато хто використовує для розміщення туалетних приналежностей.

Проте ця помилка при зберіганні не тільки візуально захаращуватиме простір. Відтак, різні пляшки з шампунем і засоби для ванни, розкидані навколо краю ванни або підлоги можуть бути небезпечними, адже об них можна спіткнутися.

В такому випадку краще встановити кутову полицю, щоб помістити туди речі, які вам найбільше необхідні під час прийняття душу чи ванної.

Не думайте про вбудовані рішення для зберігання під час проєктування вашої ванної кімнати. Під час проєктування ванної кімнати ваша увага може бути зосереджена на освітленні, світильниках і інших предметах, однак не варто забувати про рішення для зберігання речей, щоб потім не додавати безліч корзинок чи випадкових полиць у простір.

Заглиблені ніші в душі, висувні шухляди під туалетним столиком або висока висувна шафка для зберігання, яка функціонує як комора, може зберігати все приховане, не жертвуючи цінним простором – усе це буде ідеальним варіантом. Такі речі будуть бездоганною частиною вашої ванної кімнати, і вам не доведеться продовжувати інвестувати в інші рішення для зберігання.