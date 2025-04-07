Вибираючи раковину, слід звернути увагу на те, щоб покращити як дизайн, так і функціональність цього простору. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Помилки під час оновлення умивальника у ванній кімнаті

1.Недооцінення функціональності

Найцікавішим аспектом оновлення застарілого умивальника та туалетного столика може бути вибір дизайну. Є величезна кількість різноманітних раковин і надто легко потрапити на той, який найбільше привертає вашу увагу. Однак важливо не забувати про практичність.

Переконайтеся, що висота туалетного столика оптимальна для комфорту. Також слід оцінити свої потреби в сховищах для речей на основі кількості людей, які користуються ванною кімнатою, і предметів, які вам потрібно зберігати. Відтак, перегородки для ящиків, висувні полиці та глибокі ящики – те, що слід врахувати.

2.Не знати, які матеріали витримують випробування часом

Ще однією проблемою є – вибір матеріалів, які не витримують вологи, що з часом призводить до деформації, цвілі або псування.

Оскільки ванні кімнати є приміщеннями з високим вмістом вологи, фахівці радять вибирати такі матеріали, які витримують щоденне використання. Просто переконайтеся, що шафки під умивальником покриті захисним покриттям, якщо вони з масиву дерева – це додасть додаткову міцність.



Варто вибирати матеріали, які витримують випробування часом / Фото Unsplash

3.Ігнорування технічних обмежень

Не варто купувати туалетний столик, який "з’їсть" всю кімнату. Слід ретельно виміряти свою ванну кімнату, враховуючи кути дверей, душових дверей і туалету. Мета в цьому дуже проста – щоб забезпечити достатньо місця для руху у ванній кімнаті.

Також обовʼязково завжди заздалегідь перевіряти, чи нова раковина сумісна з вашою існуючою системою водопостачання. Якщо ви не хочете переносити сантехніку, виберіть умивальник, який відповідає поточним налаштуванням у приміщенні.