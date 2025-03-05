Як стилізувати свій дім за допомогою ваз: 5 ідей з інстаграму, які надихнуть на зміни

Один із вишуканих способів "піднести" дизайн оселі – вази. Існує так багато різних стилів, кольорів, матеріалів і текстур для ваз, додавши які, легко можна створити затишну атмосферу в будинку.

24 Канал зібрав цікаві ідеї з інстаграму про те, як можна стилізувати свій дім за допомогою ваз та надати оселі вишуканості.

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Вази в інтер'єрі

Вази – невід'ємний елемент дизайну інтер'єру, який може додати нотку елегантності та стилю будь-якій кімнаті у будинку чи квартирі.

Незалежно від того, чи хочете ви додати колориту своїй вітальні чи створити приголомшливий центральний елемент для свого обіднього столу, вази – це універсальний аксесуар, який можна використовувати різними способами.

Зробіть за допомогою вази "заяву" у передпокої. Це ідеальне місце, де можна поставити вазу, яка привертає увагу.

Декоративні вази чудово підходять для додавання тактильної та візуальної текстури простору, що створює динамічний дизайн кімнати. Можна створити вишуканий вигляд, поєднавши декілька ваз різної форми та розмірів разом. Проте помістити квіти лише в одну, що створить цікавий образ.

Прикрасьте свій журнальний столик у вітальні. Декоративна ваза з квітами чудово поєднується зі стопкою книг і декоративним підносом. В цій кімнаті можна розмістити, наприклад, скляну вазу.

Вони є популярним вибором для сучасного інтер'єру. Також такі вази доступні в різних формах і розмірах, від високих і вузьких до низьких і масивніших. Скляні вази можна наповнити квітами або іншими декоративними елементами, щоб створити унікальну та привабливу експозицію.

Кухонний острів – також чудове місце, щоб принести квіти та додати стилю простору. Тут вазу можна використати для створення фокуса в кімнаті, додавання текстури та глибини. На фото поєднання сухих гортензій, ніжних квітів і гілок додали кухні легкого та органічного відчуття, однак не перевантажили простір.

Звісно, один з найважливіших моментів у виборі правильної вази для вашого декору – це розглянути кімнату, в якій вона буде розміщена. Це велика та простора вітальня чи затишна і невелика спальня?

Розмір і стиль обраної вами вази повинні доповнювати існуючий декор кімнати, а не конкурувати з ним. Наприклад, велика та ефектна ваза може чудово виглядати у просторій вітальні, тоді як менша та делікатніша ваза може краще підійти у спальні чи ванній кімнаті.