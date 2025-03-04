Затишок у поєднанні зі стилем: який вигляд має квартира Тімура та Інни Мірошниченків
- Квартира Тімура та Інни Мірошниченків оформлена з акцентом на затишок, функціональність та позачасовий інтер'єр.
- Особливості інтер'єру у багатошаровому освітленні, декоративних дерев'яних панелях, відкритих полицях для сімейних фото і нагород, а також зонуванні кухні-студії різними покриттями підлоги.
Подружжя Тімур та Інна Мірошниченко є справжнім прикладом для наслідування. Зірковий ведучий та відома юристка виховують двох біологічних та двох названих дітей. При цьому, живуть вони не у великому будинку, а в столичній квартирі.
У квартирі Мірошниченків є декілька кімнат та простора кухня-студія, у якій велика родина проводить найбільше часу. Про інтер'єр у квартирі Мірошниченків розповідає 24 Канал.
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Особливість інтер'єру квартири Мірошниченків
З першого погляду стає зрозуміло, що над інтер'єром квартири Мірошниченків працював дизайнер. Те, як кольори та деталі у кожній окремій кімнаті доповнюють загальний інтер'єр і утворюють єдину схему – просто вражає. Помітно, що основним завданням під час ремонту було створення затишного, функціонального та позачасового інтер'єру.
Кухня-студія у квартирі візуально розділена на дві зони завдяки підлозі. У зоні кухні на підлогу поклали сіру плитку, а у вітальні – дерев'яний ламінат. Завдяки такому дизайнерському рішенню вдалося візуально розбавити інтер'єр.
Кухня-студія у квартирі Мірошниченків / Cкриншот з відео
Сама кухня складається з двох кольорів – білого (який є основним) та темно-зеленого, а доповнює її чорна фурнітура. Верхні фасади, окрім насиченого кольору, вирізняються рифленою структурою. Завдяки цьому кухня отримала цікавий акцент.
У кімнаті є багатошарове освітлення і навіть світлодіодна підсвітка на плінтусах. Це додає простору затишку і дозволяє створити різну атмосферу.
Кухня Мірошниченків / Cкриншот з відео
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На одній зі стін все місце займає шафа з відкритими полицями. У ній родина зберігає сімейні фото, книги, нагороди, квіти та інші декорації.
Мірошниченки вирішили не залишати просту стіну ззаду телевізора і задекорували її дерев'яними панелями. Під телевізором розташували підвісну білу тумбу.
Дивіться відео з вітальні Мірошниченків:
По всій квартирі повторюються дерев'яні та зелені деталі. Наприклад, у кухні-студії зелену кухню доповнює м'який зелений диван. У спальні – м'яке зелене узголів'я ліжка доповнене дерев'яною плитою. Міжкімнатні двері у квартирі – дерев'яні.
Спальня у квартирі великої родини / Cкриншот з відео
У коридорі розташована шафа з дзеркальними дверцятами, що не лише естетично, а й зручно. Це візуально збільшує простір і дозволяє використовувати його з користю. Крім того, у квартирі є дитячі кімнати, які мають свій особливий інтер'єр.
Квартира Мірошниченків є прикладом стриманого, стильного та позачасового інтер'єру. Зелений колір та дерево ніколи не вийдуть моди, адже вони повторюють природні відтінки. До речі, вид з вікна у вітальні подружжя відкривається на парк.