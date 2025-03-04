У квартирі Мірошниченків є декілька кімнат та простора кухня-студія, у якій велика родина проводить найбільше часу. Про інтер'єр у квартирі Мірошниченків розповідає 24 Канал.

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Особливість інтер'єру квартири Мірошниченків

З першого погляду стає зрозуміло, що над інтер'єром квартири Мірошниченків працював дизайнер. Те, як кольори та деталі у кожній окремій кімнаті доповнюють загальний інтер'єр і утворюють єдину схему – просто вражає. Помітно, що основним завданням під час ремонту було створення затишного, функціонального та позачасового інтер'єру.

Кухня-студія у квартирі візуально розділена на дві зони завдяки підлозі. У зоні кухні на підлогу поклали сіру плитку, а у вітальні – дерев'яний ламінат. Завдяки такому дизайнерському рішенню вдалося візуально розбавити інтер'єр.



Кухня-студія у квартирі Мірошниченків / Cкриншот з відео

Сама кухня складається з двох кольорів – білого (який є основним) та темно-зеленого, а доповнює її чорна фурнітура. Верхні фасади, окрім насиченого кольору, вирізняються рифленою структурою. Завдяки цьому кухня отримала цікавий акцент.

У кімнаті є багатошарове освітлення і навіть світлодіодна підсвітка на плінтусах. Це додає простору затишку і дозволяє створити різну атмосферу.



Кухня Мірошниченків / Cкриншот з відео

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На одній зі стін все місце займає шафа з відкритими полицями. У ній родина зберігає сімейні фото, книги, нагороди, квіти та інші декорації.

Мірошниченки вирішили не залишати просту стіну ззаду телевізора і задекорували її дерев'яними панелями. Під телевізором розташували підвісну білу тумбу.

Дивіться відео з вітальні Мірошниченків:

По всій квартирі повторюються дерев'яні та зелені деталі. Наприклад, у кухні-студії зелену кухню доповнює м'який зелений диван. У спальні – м'яке зелене узголів'я ліжка доповнене дерев'яною плитою. Міжкімнатні двері у квартирі – дерев'яні.



Спальня у квартирі великої родини / Cкриншот з відео

У коридорі розташована шафа з дзеркальними дверцятами, що не лише естетично, а й зручно. Це візуально збільшує простір і дозволяє використовувати його з користю. Крім того, у квартирі є дитячі кімнати, які мають свій особливий інтер'єр.

Квартира Мірошниченків є прикладом стриманого, стильного та позачасового інтер'єру. Зелений колір та дерево ніколи не вийдуть моди, адже вони повторюють природні відтінки. До речі, вид з вікна у вітальні подружжя відкривається на парк.