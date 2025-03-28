Що робити із зів'ялими квітами: 4 способи, як створити з них декор для оселі

Додавання свіжих квітів у дім – чудовий спосіб зробити його більш живим і яскравим. Однак ці квіти з часом зів'януть. Хоча багато хто міг би викинути їх і придбати нові, проте є альтернативні варіанти для тих, хто хоче "перепрофілювати" свої квіткові композиції.

Попри те, що деякі ідеї перепрофілювання потребують трохи креативності або часу, багато з них також досить прості та легкі. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Що можна зробити із зів'ялих квітів

Бажано взяти зів'ялі квіти та висушити їх. Є щонайменше 4 цікавих ідеї, який декор можна зробити з цієї квіткової композиції.

Додайте своїм стінам вишуканості за допомогою декору із сухих квітів у рамці. Часто домовласники замислюються над тим, щоб покращити естетику будинку за допомогою нового витвору мистецтва. Замість цього можна скористатися творчим варіантом створення декору за допомогою засушених квітів. Можна акуратно розмістити під склом в рамці пелюстки, стебла та листя, зберігши структуру букета, та повісити виріб на стіну.

Збережіть квіти цілими та використовуйте їх як декор ванної кімнати. Засушені квіти слугують чудовим доповненням до декору ванної кімнати, надаючи кольору та яскравості в середовищі, де рослинам у горщиках може бути важко процвітати. Щоб посилити візуальну привабливість вашої композиції, подумайте про те, щоб додати кілька додаткових стебел евкаліпта, які можуть додати висоту і глибину експозиції.



Можна зберігати сухоцвіти для декору у вазі / Фото Unsplash

Зробіть подарункову упаковку креативнішою за допомогою старих букетів. Використовуючи сухоцвіти, як декоративні елементи, ваші подарунки, безсумнівно, привернуть увагу. Подумайте про використання нейтральних матеріалів, таких як коричневий обгортковий папір, щоб створити елегантне тло для вашого подарунка. Надійно прикріпіть найкраще збережені квіти до лицьової сторони упаковки за допомогою гарячого клею або воску. Цей продуманий штрих ідеально підходить для святкових та урочистих подій. Можна доповнити естетику стрічками для довершеного вигляду.

Прикрасьте вази для подальшого використання. Якщо ви втомилися ставити квіти в одну і ту ж звичайну вазу, настав час взяти стару композицію та змінити її призначення. За допомогою невеликої кількості глазурі, пінцета та пензлика можна наклеїти сухі квіти на будь-яке скло. Це можна зробити з старими вазами, або ж з декоративними банками, де ви зберігаєте різні дрібнички.