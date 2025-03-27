Проте можна вразити своїх гостей, також використавши нестандартні серветки. Креативною ідеєю, як зробити своїми руками серветки до столу, поділилася користувачка інстаграму @sibster, пише 24 Канал.

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Креативні серветки

Щоб створити святковий настрій і здивувати гостей, авторка відео зробила нестандартним способом серветки-кенгуру.

Так, авторка відео взяла старий дитячий одяг і вирізала звідти кишеньки. Після цього вона взяла звичайну тканинну серветку та приклеїла кишеньки до неї. Однак, якщо у вас немає такого міцного клею, ці кишеньки можна акуратно пришити.

Столові серветки з кишенею є досить функціональні, адже їх можна використати як для столових приборів, так і для декору. Так, окрім столових приборів авторка відео поклала у готовий виріб гілочки квітів, що надасть всьому столу свіжого вигляду.

Як зробити серветки з кишенею своїми руками: дивіться відео

Нагадаємо, своїми руками можна також зробити вазу із звичайної банки. Такий декор слугуватиме привабливим акцентом на столах, а також і в різних зонах по всій оселі.