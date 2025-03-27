Однако можно поразить своих гостей, также использовав нестандартные салфетки. Креативной идеей, как сделать своими руками салфетки к столу, поделилась пользовательница инстаграма @sibster, пишет 24 Канал.

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Креативные салфетки

Чтобы создать праздничное настроение и удивить гостей, автор видео сделала нестандартным способом салфетки-кенгуру.

Так, автор видео взяла старую детскую одежду и вырезала оттуда кармашки. После этого она взяла обычную тканевую салфетку и приклеила кармашки к ней. Однако, если у вас нет такого прочного клея, эти кармашки можно аккуратно пришить.

Столовые салфетки с карманом достаточно функциональны, ведь их можно использовать как для столовых приборов, так и для декора. Так, кроме столовых приборов автор видео положила в готовое изделие веточки цветов, что придаст всему столу свежий вид.

Как сделать салфетки с карманом своими руками: смотрите видео

Напомним, своими руками можно также сделать вазу из обычной банки. Такой декор будет служить привлекательным акцентом на столах, а также и в различных зонах по всему дому.