А что, как не ароматические свечи, добавит уюта и тепла в дом. Как интересно и просто задекорировать свечи, рассказала пользовательница тиктока @uandriyashykk, сообщает 24 Канал.

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Весенний декор

Действительно красивый декор способен превратить ваш дом, офис и т.д. в оазис весеннего возрождения. У многих весна ассоциируется именно с расцветом цветов.

Так, автор видео также воспользовалась этим, получив в результате нежный и красивый декор. Для оформления изделия, она взяла обычную свечу и салфетки с принтом цветов.

Стоит просто приложить салфетку к свече и нагреть горячим феном. Так, воск начинает плавиться и рисунок приклеится к свече. После этого, стоит осмотреть декор, если есть лишний клочок салфетки, следует ее просто обрезать.

К слову Пасха не за горами и пользовательница тиктока @uandriyashykk также поделилась идеей для пасхального декора своими руками, используя бумажную коробку и упаковочную бумагу.

Изделие можно украсить ивовыми веточками, создавая уютную атмосферу в доме.