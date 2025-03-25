А що, як не ароматичні свічки, додасть затишку та тепла в домівку. Як цікаво і просто задекорувати свічки, розповіла користувачка тіктоку @uandriyashykk, повідомляє 24 Канал.

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Весняний декор

Справді гарний декор здатний перетворити ваш дім, офіс тощо в оазис весняного відродження. В багатьох весна асоціюється саме з розквітом квітів.

Так, авторка відео також скористалася цим, отримавши в результаті ніжний та гарний декор. Для оформлення виробу, вона взяла звичайну свічку та серветки з принтом квітів.

Варто просто прикласти серветку до свічки та нагріти гарячим феном. Так, віск починає плавитися і малюнок приклеїться до свічки. Після цього, варто оглянути декор, якщо є зайвий клаптик серветки, слід її просто обрізати.

До слова Великдень не за горами і користувачка тіктоку @uandriyashykk також поділилася ідеєю для великоднього декору своїми руками, використовуючи паперову коробку і пакувальний папір.

Виріб можна прикрасити вербовими гілочками, створюючи затишну атмосферу в домі.