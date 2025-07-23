Подумайте двічі: дизайнери назвали 5 предметів декору, які не варто купувати

Навіть найдосвідченіші дизайнери інтер'єру можуть помилятися. Вони закликають уникати імпульсивних покупок, щоб створити затишний, стильний і довговічний простір.

Троє дизайнерів назвали 5 категорій предметів декору, про купівлю яких шкодують у 2025 році. Перш ніж купувати щось подібне для свого дому, двічі подумайте, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

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Про купівлю якого домашнього декору шкодують дизайнери у 2025 році?

Системи зберігання без чіткої мети

Купити красиву полицю чи ящик – дуже спокусливо. Але якщо у вас немає чіткого плану, що саме ви там зберігатимете, краще залишити відмовитися від покупки

Елейн Бернс, засновниця Pistachio Designs, зізнається, що шкодує про подібні покупки: "Якщо я не маю конкретної ідеї, що покладу на полицю чи в шафу, – це просто марна трата простору. Трохи планування справді має велике значення".

Вона радить спершу зробити ревізію шаф, а вже потім купувати органайзери – так ви точно знатимете, які розміри та форми вам потрібні.

Штучні рослини

Штучні рослини можуть додати життєвості приміщенню, якщо догляд за живими вам не під силу.

Емілі Рус, засновниця Emily Roose Interiors, визнає, що жалкує про придбання неякісних штучних рослин: "Такі декоративні елементи можуть візуально пов'язати інтер’єр із природою, зробити простір комфортнішим. Але деякі є настільки фальшивими на вигляд, що псують усе враження".

Дешеві масові меблі

Багато хто замовляє недорогу меблі, щоб швидко облаштувати житло та зекономити. Але Емілі Рус шкодує про такий підхід: "Швидкі меблі часто потребують складної збірки, бувають з дефектами, і швидко ламаються. Це не вигідно в довгостроковій перспективі".

Тому краще придбати якісну річ, яка прослужить роками – і уникнути повторної покупки через кілька місяців.

Звичайні дзеркала

Меган Джей, засновниця Meghan Jay Design, каже, що часто шкодує про покупку звичайних утилітарних дзеркал із тонкою металевою рамою: "Я просто купувала те, що є, аби закрити стіну, особливо у ванній. Але з часом зрозуміла – краще пошукати щось унікальне".

Тепер вона віддає перевагу вінтажу, антикваріату чи пошуку на онлайн-платформах типу Facebook Marketplace – там можна знайти справжні дизайнерські перлини з характером.

Не купуйте дзеркала без задуму / Фото Pexels

Масове мистецтво

Прагнучи швидко заповнити порожні стіни, Меган Джей також купувала репродукції з великих магазинів. Але з часом зрозуміла, що оригінальні роботи, навіть якщо на них доводиться чекати, приносять значно більше задоволення: "Я усвідомила, що краще трохи почекати й інвестувати в твір, який справді відгукується мені емоційно. Тепер уникаю покупок на ринках".