3 деталі в інтер'єрі, без яких дизайн буде не таким вишуканим і дорогим на вигляд
- Ручки на меблях додають інтер'єру завершеності та гарного вигляду простору.
- Декоративні вставки на підлозі, меблях та стінах підсилюють естетику.
Мабуть, всі, хто планує зараз або в майбутньому облаштовувати свою оселю переглядав картинки з Pinterest в пошуках ідеального інтер'єру. Проте, є речі, які можуть стати перешкодою для омріяного дизайну.
Так, люди часто не звертають увагу на невеликі деталі, які кидаються в очі і можуть створити "вау-ефект". Про це пише 24 Канал з посиланням на відео в тіктоці дизайнерки інтер'єру Анни Бойко.
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Деталі, які відіграють важливу роль в дизайні
У сфері дизайну інтер'єру увага часто зосереджується на таких аспектах, як колір стін, вибір меблів і розташування освітлення. Однак справжня суть добре продуманого простору криється в деталях.
Вони є маленькими, але потужними елементами, які надають особливого шарму і характеру кожному простору.
Перше – це ручки. Саме вони створюють оцей завершений вигляд вашого інтер'єру. Вони додають не лише краси, але й особистості простору.
Ручки створюють завершальний елемент в інтерʼєрі / Фото Unsplash
Друге – використання нестандартних конструктивних рішень в дуже стандартних меблях, таких як стелажі, кухні, комоди тощо. Це безумовно має гарний вигляд, адже це є нестандартно з різними складними елементами.
Третє – це використання декоративних вставок. Їх можна використовувати як на підлозі, так і в меблях, і на стінах з плиткою.
Відтак, саме такі дрібненькі маленькі речі надають неймовірного вигляду вашому інтер'єру і надають йому "вау ефекту". Здавалося б, що всі ці речі здаються настільки дрібними і несуттєвими, але вони точно мають значний вплив на естетику простору.