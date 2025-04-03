Про це пише 24 Канал з посиланням на відео дизайнерки інтерʼєру Анни Бойко в тіктоці.

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Що варто додати в оселю на етапі планування

Дизайнерка зазначає, що ваша квартира точно мала б охайніший вигляд, якби у вас була можливість додати побутову кімнату. Якщо у вас є достатньо квадратури в оселі, це гарна можливість зробити таке приміщення.

Такі речі, як пилосос, відра, швабра, різні коробки, інвентарі чи консервація створюють хаос в квартирі, якщо для них немає окремо відведеного місця.



Якщо є можливість заплануйте в будинку побутову кімнату / Фото Unsplash (фото ілюстративне)

Вони створюють безлад тільки через те, що немає місця, де їх сховати. Не тому що ви погані господарі, а тому що у вас немає місця, де ці речі стояли би акуратно на поличках тощо. Це питання могла б вирішити побутова кімната, яка б позбавила вас "візуального шуму" та була б чудовим місцем, щоб зберігати всі ваші речі, які вам необхідні, в акуратному вигляді в одному місці і без безладу.