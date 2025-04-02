Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Скільки кольорів має бути в кімнаті

Хоча індивідуальні вподобання впливають на вибір кольорів та їхню кількість, існують певні рекомендації та принципи декорування, які допоможуть забезпечити цілісність і стиль вашого дизайну.

Простіше кажучи, правило трьох кольорів допомагає дотримуватися основної палітри з 3 кольорів при оформленні будь-якої кімнати. Це гарантує, що кінцевий результат буде візуально привабливим, а не "приголомшливим бунтом почуттів" – або ж навпаки, нудним.



Можна звернути увагу на правило 3 кольорів / Фото (Future PLC / Dominic Blackmore / Sarita Sharma)

Фахівці зазначають, що в основному все полягає в тому, щоб дотримуватися трьох кольорів і змінювати відтінки тих самих кольорів в аксесуарах, щоб створити скоординований образ.

У дизайні інтер’єру правило трьох кольорів часто називають правилом 70-20-10 або правилом 60-30-10, ці розбивки є відсотковим розподілом кольорів у кожній кімнаті.

Відтак, правило 70-20-10 насправді є лише нагадуванням про те, що спочатку потрібно використовувати свій домінуючий колір у кімнаті, потім додати додатковий колір, а потім додати "колір-руйнівник".

Підкреслимо, що ваша кімната насамперед має відображати вашу особистість. Тож, можна використовувати тенденції фарбування, як-от додавання смуг на стіни, щоб об’єднати і понад 4 кольори в одну схему, яку можна використовувати в грайливих або вишуканих способах, залежно від атмосфери простору.

"Пам’ятайте, щоб створити єдиний вигляд у кімнаті, виберіть палітру кольорів для всієї кімнати – це може містити чотири кольори, і це допоможе вам створити добре спланований простір", – кажуть фахівці.