Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

Смотрите также 3 тренда в дизайне интерьера, которые точно никогда не выйдут из моды

Сколько цветов должно быть в комнате

Хотя индивидуальные предпочтения влияют на выбор цветов и их количество, существуют определенные рекомендации и принципы декорирования, которые помогут обеспечить целостность и стиль вашего дизайна.

Проще говоря, правило трех цветов помогает придерживаться основной палитры из 3 цветов при оформлении любой комнаты. Это гарантирует, что конечный результат будет визуально привлекательным, а не "потрясающим бунтом чувств" – или же наоборот, скучным.



Можно обратить внимание на правило 3 цветов / Фото (Future PLC / Dominic Blackmore / Sarita Sharma)

Специалисты отмечают, что в основном все заключается в том, чтобы придерживаться трех цветов и менять оттенки тех же цветов в аксессуарах, чтобы создать скоординированный образ.

В дизайне интерьера правило трех цветов часто называют правилом 70-20-10 или правилом 60-30-10, эти разбивки являются процентным распределением цветов в каждой комнате.

Поэтому, правило 70-20-10 на самом деле является лишь напоминанием о том, что сначала нужно использовать свой доминирующий цвет в комнате, затем добавить дополнительный цвет, а затем добавить "цвет-разрушитель".

Подчеркнем, что ваша комната прежде всего должна отражать вашу личность. Поэтому, можно использовать тенденции окрашивания, например добавление полос на стены, чтобы объединить и более 4 цветов в одну схему, которую можно использовать в игривых или изысканных способах, в зависимости от атмосферы пространства.

"Помните, чтобы создать единый вид в комнате, выберите палитру цветов для всей комнаты – это может содержать четыре цвета, и это поможет вам создать хорошо спланированное пространство", – говорят специалисты.