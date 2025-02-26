Будинок Елвіса Преслі продають: у ньому 4 спальні, мансардні вікна і скляні двері – фото оселі

Колишній будинок Елвіса Преслі в Лос-Анджелесі виставили на продаж за 24,5 мільйона доларів. Американський співак і актор мешкав там упродовж шести років зі своєю дружиною Прісциллою та дочкою Лізою Марі.

Розташований в елітному районі Трусдейл-Естейтс, напівсучасний будинок французького регентства був спроєктований у 1958 році архітектором Рексом Лотері, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який має вигляд дім, де мешкав Преслі

Преслі купив будинок у 1967 році за 400 000 доларів. Будинок площею 492,386 квадратного метра розташований на ділянці площею 1,1 акра і розташований на мисі, звідки відкриваються краєвиди, що простягаються від Лос-Анджелеса аж до Тихого океану.

Елвіс Преслі прожив у тут шість років / Фото Mansion Global

У будинку поєднуються оригінальні деталі, такі як мансардні вікна та кесонні стелі, із сучасними оновленнями, зокрема новою технікою та підлогою.

Будинок поєднує в собі стиль французького регентства та модернізм / Фото Mansion Global

У будинку є 4 спальні та 5 ванних кімнат. Декілька зі спальних кімнат мають розсувні скляні двері, які ведуть на задній двір.

Одна з чотирьох спалень / Фото Mansion Global

Більша частина будівлі плавно пов'язана з зовнішнім середовищем завдяки розсувним скляним дверям на кухні, їдальні та двох житлових зонах.

Багато кімнат мають розсувні скляні двері, які ведуть у двір / Фото Mansion Global

Зовні є басейн і гідромасажна ванна, оточені патіо з шезлонгами, а з обох боків це патіо зустрічається з трав'янистими газонами.

З басейну відкривається панорамний вид / Фото Mansion Global