Будинок Сари Джесіки Паркер: дизайнери вражені його унікальним декором
- Сара Джессіка Паркер прикрашає свій дім європейськими антикварними речами/
- Інтер'єрна експертка Сара Го рекомендує поєднувати антикваріат із сучасними предметами, щоб створити унікальний простір.
Сара Джессіка Паркер наповнює свій дім європейськими антикварними речами. Дизайнери кажуть, що ці недосконалі предмети уособлюють "тихий бунт проти швидкоплинних трендів".
Зірка "Сексу у великому місті" поділилася трьома антикварними речами, які вона придбала під час подорожей, доводячи, наскільки потужним може бути вінтажний декор у сучасному домі, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.
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Як додати в сучасний інтер'єр антикваріат
У дописі в інстраграм Сара детально описує кожен предмет і пояснює, чим вони її приваблюють: "Три красуні. Усі старі. Використані. Колись комусь належали. Хотілося б думати, що колись хтось був так само зачарований ними, як і я".
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Один екран, який важить набагато більше, ніж можна подумати, дивлячись на його витончені обриси. Я тягнула його крізь гамірний Кліньянкур, вузькими вуличками Парижа, коридорами та через охорону в аеропорту Шарля де Голля… ніби сто років тому. Табурет у стилі Парсонс – він мене зачарував. Вишита картина з цитатою Вордсворта: "Але бути молодим було справжнім раєм,
– поділилася емоціями акторка.
Експертка з дизайну інтер'єру Сара Го радить поєднувати антикваріат із сучасними предметами та базовими меблями, щоб створити справді унікальний простір.
"Антикваріат – це історія, спадщина та тихий бунт проти швидкоплинних трендів. Додаючи антикварні речі у свій дім, ви вплітаєте історію в сучасне життя", – каже фахівчиня.
За її словами, добре підібрані антикварні речі миттєво надають простору глибини та унікальності. На відміну від "швидких" меблів, антикваріат створений, щоб слугувати довго, а його патина, недосконалості та майстерність розповідають історію, яку жодне фабричне покриття не зможе повторити.
Дехто може боятися, що антикваріат матиме застарілий вигляд або буде складним для стилізації, але секрет – у балансі. Поєднайте сміливий ар-деко буфет із мінімалістичним декором або пом'якшіть сучасний простір зістареним фермерським столом. Саме контраст створює відчуття продуманого дизайну, а не хаосу.