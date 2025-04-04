Будинок Сари Джесіки Паркер: дизайнери вражені його унікальним декором

Сара Джессіка Паркер наповнює свій дім європейськими антикварними речами. Дизайнери кажуть, що ці недосконалі предмети уособлюють "тихий бунт проти швидкоплинних трендів".

Зірка "Сексу у великому місті" поділилася трьома антикварними речами, які вона придбала під час подорожей, доводячи, наскільки потужним може бути вінтажний декор у сучасному домі, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

Дивіться також Вітальня просто неба Міли Куніс – тренд 2025 року

Як додати в сучасний інтер'єр антикваріат

У дописі в інстраграм Сара детально описує кожен предмет і пояснює, чим вони її приваблюють: "Три красуні. Усі старі. Використані. Колись комусь належали. Хотілося б думати, що колись хтось був так само зачарований ними, як і я".

Три антикварні речі, якими акторка прикрасила свій дім: дивіться фото

Один екран, який важить набагато більше, ніж можна подумати, дивлячись на його витончені обриси. Я тягнула його крізь гамірний Кліньянкур, вузькими вуличками Парижа, коридорами та через охорону в аеропорту Шарля де Голля… ніби сто років тому. Табурет у стилі Парсонс – він мене зачарував. Вишита картина з цитатою Вордсворта: "Але бути молодим було справжнім раєм,

– поділилася емоціями акторка.

Експертка з дизайну інтер'єру Сара Го радить поєднувати антикваріат із сучасними предметами та базовими меблями, щоб створити справді унікальний простір.

"Антикваріат – це історія, спадщина та тихий бунт проти швидкоплинних трендів. Додаючи антикварні речі у свій дім, ви вплітаєте історію в сучасне життя", – каже фахівчиня.

За її словами, добре підібрані антикварні речі миттєво надають простору глибини та унікальності. На відміну від "швидких" меблів, антикваріат створений, щоб слугувати довго, а його патина, недосконалості та майстерність розповідають історію, яку жодне фабричне покриття не зможе повторити.

Дехто може боятися, що антикваріат матиме застарілий вигляд або буде складним для стилізації, але секрет – у балансі. Поєднайте сміливий ар-деко буфет із мінімалістичним декором або пом'якшіть сучасний простір зістареним фермерським столом. Саме контраст створює відчуття продуманого дизайну, а не хаосу.