Звезда "Секса в большом городе" поделилась тремя антикварными вещами, которые она приобрела во время путешествий, доказывая, насколько мощным может быть винтажный декор в современном доме, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

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Как добавить в современный интерьер антиквариат

В заметке в инстраграм Сара подробно описывает каждый предмет и объясняет, чем они ее привлекают: "Три красавицы. Все старые. Использованные. Когда-то кому-то принадлежали. Хотелось бы думать, что когда-то кто-то был так же очарован ими, как и я".

Три антикварные вещи, которыми актриса украсила свой дом: смотрите фото

Один экран, который весит намного больше, чем можно подумать, глядя на его изящные очертания. Я тянула его сквозь шумный Клиньянкур, узкими улочками Парижа, коридорами и через охрану в аэропорту Шарля де Голля... будто сто лет назад. Табурет в стиле Парсонс – он меня очаровал. Вышитая картина с цитатой Вордсворта: "Но быть молодым было настоящим раем,

– поделилась эмоциями актриса.

Эксперт по дизайну интерьера Сара Го советует сочетать антиквариат с современными предметами и базовой мебелью, чтобы создать действительно уникальное пространство.

"Антиквариат – это история, наследие и тихий бунт против быстротечных трендов. Добавляя антикварные вещи в свой дом, вы вплетаете историю в современную жизнь", – говорит специалист.

По ее словам, хорошо подобранные антикварные вещи мгновенно придают пространству глубины и уникальности. В отличие от "быстрой" мебели, антиквариат создан, чтобы служить долго, а его патина, несовершенства и мастерство рассказывают историю, которую ни одно фабричное покрытие не сможет повторить.

Некоторые могут бояться, что антиквариат будет иметь устаревший вид или будет сложным для стилизации, но секрет – в балансе. Соедините смелый ар-деко буфет с минималистичным декором или смягчите современное пространство состаренным фермерским столом. Именно контраст создает ощущение продуманного дизайна, а не хаоса.