Эта зона отдыха полностью воплощает атмосферу спокойствия и уюта, которую Кунис и Кутчер стремились создать в своем семейном доме, передает 24 Канал со ссылкой на Homes ans gardens.

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Как сделать гостиную на балконе дома

Чтобы максимально использовать балкон, стоит креативно подойти к его оформлению. Важно учитывать погодные условия, например, количество солнечного света, силу ветра, а также доступную площадь – это поможет выбрать подходящую мебель и растения.

Даже небольшое открытое пространство должно иметь комфорт и стиль традиционной гостиной, но одновременно учитывать особенности погоды, обеспечивать приватность, тень и гармонично сочетаться с патио, садовыми зонами и террасами.

Сад всегда должен быть продолжением вашего дома, поэтому важно перенести комфорт домашнего интерьера на улицу. Один из способов сделать это – разделить открытое пространство на "комнаты", выделив отдельные зоны для еды и отдыха,

– говорит эксперт Сью Джонс.

Прежде чем оформлять открытое пространство, стоит ориентироваться на цвета и стиль прилегающей внутренней комнаты, чтобы продолжить их во внешнем дизайне. Чтобы достичь плавного перехода между интерьером и экстерьером, лучше всего создать эстетику, сочетающую оба пространства.

Как выглядит гостиная звездной четы: смотрите фото

В гостиной Милы Кунис дизайнер использовал оттенки коричневого, бежевого, а также акценты зеленого и фиолетового – природные цвета, гармонично вписывающиеся в окружающую среду. Соблюдение единой стилистики поможет создать целостную атмосферу и плавный переход между жилыми зонами. Различные материалы – камень, дерево и лен – выдержаны в единой цветовой гамме, что придает ощущение единства пространства.